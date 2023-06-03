Житель Севастополя вручную сбил квадрокоптер

В Севастополе накануне вечером, 2 июня, на улице Шевкопляса в Инкермане местный житель подручными средствами сам сбил квадрокоптер.

Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев и обратил внимание, что это не дрон со взрывчаткой, а коптер с камерой.

Как известно, в Севастополе полеты коптеров запрещены. Кто и зачем его запустил — выясняли оперативные службы.

Губернатор призвал севастопольцев и далее оставаться такими бдительными и в случае обнаружения подозрительных предметов, или людей, которые совершают подозрительные действия, писать в специальный чат-бот @oborona92bot , информация из него оперативно доступна всем силовым ведомствам.

Напомним, в Севастополе осенью прошлого года были эвакуированы учащиеся и сотрудники нескольких учебных центров из-за обнаружения во дворе квадрокоптера. В Севастополе сейчас запрещено использование дронов и других летательных аппаратов, за их использование предусмотрена ответственность.

Ольга Сурикова