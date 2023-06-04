В Симферополе 4-летний ребенок выпал из окна

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту происшествия с ребенком.

По предварительной информации, 3 июня 4-летняя девочка выпала из окна второго этажа многоэтажного дома по проспекту Победы в Симферополе.

Ребенок был доставлен в больницу с травмами, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки планируется установить причины произошедшего, дать оценку действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетнего, провести проверку исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ход и результаты проверки находятся на контроле республиканской прокуратуры.

Читайте также: Годовалый ребенок выпал из окна в Симферополе

Ольга Сурикова