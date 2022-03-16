Помощь жителям Донбасса от Севастопольского отделения ЛДПР

Члены Севастопольского отделения ЛДПР на регулярной основе оказывают гуманитарную помощь жителям Донбасса.

В марте уже несколько раз десятки вещей с одеждой и игрушками, а также продуктами питания были переданы нуждающимся.

Сегодня, 16 марта Севастопольское отделение ЛДПР собрало новую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Очередную партию вещей, среди которых на этот раз женская и детская одежда, одеяла, игрушки передали депутат Заксобрания от ЛДПР Андрей Куринов, координатор Ленинского отделения ЛДПР Виктория Этенко, а также помощник координатора по работе с молодежью Борис Этенко.

Партийцы и дальше планируют оказывать помощь жителям Донбасса, а также всем, кто попал в сложную жизненную ситуацию.