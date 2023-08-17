В Крыму подростки побили сверстника и выложили видео в интернет

На размещенной видеозаписи, подростки применяют насилие в отношении 12-летнего мальчика, сообщили в прокуратуре Крыма. Ведомством начата проверка.

Конфликт произошел между несовершеннолетними в Кировском районе.

«Предварительно, семьи несовершеннолетних на учетах не состоят», — подчеркнули в прокуратуре.

В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Ход и результаты проверки взяты под контроль в прокуратуре.

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Ольга Сурикова