В Крыму далеко от берега перевернулась лодка с мужчиной и ребенком

В акватории Черного моря, в районе Николаевки (Симферопольский район) аварийно-спасательный отряд ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» обнаружил лодку с мужчиной и ребенком.

Маломерное судно находилось на расстоянии около 3 километров от берега, при волнении моря около 2 баллов.

Мужчину предупредили о возможных рисках в такую погоду. И вот через некоторое время спасатели обнаружили перевернутой эту лодку. А рядом в воде в спасательных жилетах находились мужчина и ребенок, которые подавали сигналы о помощи. Их извлекли из воды и эвакуировали в безопасное место.

В медицинской помощи никто не нуждался.

Ольга Сурикова