В Крыму ожидается сильный шторм

21 ноября по западу Крыма (район Черноморское и Тарханкута, Оленевки) ударит очень сильный шторм. Волны могут достигать 5 метров.

Поздно вечером мощные волны накроют район Фороса и Симеиза.

Шторм будет сопровождать шквалистый ветер (до 25 м/с) при прохождении фронта и сильные осадки 20-25 мм.

По всему побережью Крыма шторм ждут в субботу, 23 ноября.

На полуострове ожидается снег и гололедица. Самые сильные осадки будут в четверг и в воскресенье. В эти дни, по оценкам синоптика, в Крыму выпадет до 30-35 мм. А это почти 75-80% от месячной нормы.

«Будут настоящие камни с неба. В четверг ливни очень интенсивные. В пятницу они станут переходить в заряды мокрого снега. В субботу обложные осадки экстремального характера. И в воскресенье ливни снова будут превращаться в мокрые снегопады», – рассказал специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

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Анна Левина