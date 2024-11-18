ФАС раскрыла, как «Билайн», МТС и «МегаФон» накручивали цены в Крыму

«МегаФон», МТС и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») накручивали своим абонентам, приезжающим в Крым и Севастополь из других регионов, цены за использование гигабайта интернет-трафика в Крыму от 140 до 2200 рублей, установила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В конце октября ведомство признало «большую тройку» операторов связи нарушившими антимонопольное законодательство из-за установления дополнительной платы для абонентов в Крыму.

Самая большая наценка оказалась у «МегаФона»: 3 рубля за минуту исходящего звонка, 2 рубля за СМС и 2200 рублей за 1 ГБ интернет-трафика. МТС накручивал 1250 рублей за 1 ГБ трафика, за СМС брал 2,5 рубля, а за минуту исходящего звонка — 3,85 рубля. У «Билайна» наценка за Интернет оказалась меньше всего — 140 рублей в сутки за 1 ГБ, переплата за исходящие вызовы составила 1,5 рубля за минуту, за СМС — 1 рубль.

По словам экспертов рынка, последние десять лет тарифы в Крыму у большинства операторов были выше, чем на роуминг за границей.

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Ольга Сурикова