Севастополь на втором месте по вкладам в банки по стране

Жители Курска, Белгорода и Севастополя больше всех россиян вкладывали деньги в банки в 2024 году. Самую лучшую динамику по вкладам показала Белгородская область — 25,5%, на втором месте Севастополь — 23,7%, на третьем месте Курская область — 21,7%.

В 2024 году для приграничных регионов и Крыма мотив предосторожности был сильнее , чем у других регионов. Главная причина — близость в эпицентру боевых действий.

Всего за девять месяцев сбережения россиян на счетах и депозитах увеличились на 6,69 трлн рублей.

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Анна Левина