В Крыму отменили военный парад и шествие «Бессмертного полка» на 9 мая

В этом году в Крыму не будет проводиться военный парад на 9 мая. О таком решении сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Не планируется и проведение шествия «Бессмертного полка».

«Это связано с вопросами обеспечения безопасности. Однако мы обязательно воздадим дань уважения нашим ветеранам, почтим память погибших, проведем праздничные мероприятия в разных форматах. Одним словом, День Победы Крым встретит достойно», — подчеркнул Аксенов.

Напомним, в прошлом году в Крыму и Севастополе также было принято решение отменить парад на 9 мая. Последний раз военный парад проводился в 2022 году.

Ольга Сурикова