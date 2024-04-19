Горлов рассказал, где смогут ездить электромобили в парке Победы

Городское хозяйство
19-04-2024
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Евгений Горлов —и.о.замгубернатора Севастополя— разъяснил ситуацию с работой электромобилей в парке Победы. 

«Действительно, для электромобилей возможность перемещения по самому парку будет закрыта. В первую очередь это связано с тем, что в парке гуляет много детишек, большинство перемещается на роликах и самокатах. Это излюбленное место отдыха пожилых людей и мам с колясками, а движение электротранспорта по прогулочным дорожкам не безопасно для отдыхающих. Также немаловажно — этот вид коммерческой деятельности портит покрытие пешеходных дорожек», — пояснил он.

При этом электромобили могут ходить по автомобильной дороге ведущей к морю. Горлов добавил, что ему не удалось связаться с владельцем ИП Головченко И.Г., который занимается бизнесом в этой сфере. Он порекомендовал Головченко обратиться в департамент городского хозяйства или к нему лично через ВК

Тем не менее, у севастопольцев и гостей нашего города, возможность использовать этот вид транспорта сохранится. Маршрут электромобилей, может проходить по автомобильной дороге ведущей к морю. К сожалению моим специалистам не удалось связаться с предпринимателем, который осуществляет данный вид деятельности, для уточнения деталей. Николай Геннадиевич, вы всегда можете обратиться в департамент городского хозяйства или ко мне лично через ВК.

Дополнительно он отметил, что ДГХ и «Парки и скверы» разработали и утвердили в департаменте транспорта карту движения в Парке Победы. На схеме отмечены специальные дорожки, по которым можно передвигаться на электросамокатах. Все эти меры необходимы для обеспечения безопасности посетителей парка, заключил Горлов.

Ольга Сурикова

 

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