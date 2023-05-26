Развожаев предложил лестницу к пляжу «Автобат» взять на баланс СНТ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил вариант, при котором лестница к пляжу «Автобат» может избежать демонтажа.

Как подчеркнул он в ходе прямого эфира на СТВ, сносить эту лестницу пока не будут, несмотря на решение суда.

«Нужно комплексно подойти к решению вопроса, и найти решение. Если она много лет ремонтировалась жителями, то правильнее ее было бы взять на баланс СНТ, чтобы они отвечали за ее состояние. Таким образом, город может выйти на мировое соглашение и лестницу сохранить», — сказал Развожаев, добавив, что в ближайшее время состоится встреча с членами СНТ по этому вопросу.

Просьбу жителей СНТ не сносить лестницу к пляжу зачитала в эфире глава ЦУР Надежда Бохан.

Отметим, Гагаринский районный суд Севастополя признал ее бесхозной, аварийной и постановил демонтировать.

Ольга Сурикова