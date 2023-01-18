В Крыму отдыхающий убил хозяйку квартиры, чтобы скрыть другое преступление

Житель Республики Коми признан виновным в убийстве жительницы Феодосии, совершенном 20 лет назад.

Следственным отделом по городу Феодосии и судом установлено, что в августе 1998 года мужчина со своей сожительницей приехал на отдых в Феодосию, арендовав у местной пенсионерки дом.

Гость выпил и решил обокрасть хозяйку: в ее отсутствие он проник в комнату, однако был застигнут пожилой женщиной на месте преступления. Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, нанес пенсионерке несколько ударов ножом, от которых она скончалась на месте. После убийца скрылся с похищенными деньгами.

В итоге, мужчина был задержан в городе Ухта Республики Коми и этапирован в Феодосию для проведения следственных действий. Свою вину он признал.

Суд приговорил его к 8,5 года колонии строгого режима.

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Ольга Сурикова