Крымчанина будут судить за убийство 32-летней давности

Жителю Ялты предъявлено обвинение в убийстве пенсионерки, совершенном в 1990 году.

В марте 1990 года он проник в квартиру местной пенсионерки, чтобы украсть ювелирные украшения, но был обнаружен хозяйкой дома. Тогда он ее убил, замотал тело потерпевшей в одеяло и спрятал в диван, после чего скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

Тело женщины обнаружили после обращения соседей. Более 30 лет преступление оставалось нераскрытым.

«Благодаря работе аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет, совместной деятельности следователей-криминалистов и оперативных сотрудников удалось установить лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался ранее судимый 55-летний житель Ялты», – сообщила пресс-служба ведомства.

Обвиняемый заключен под стражу.

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Ольга Сурикова