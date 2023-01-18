Как присоединиться к команде Севастопольского отделения ЛДПР

Продолжается общеросийский прием в ЛДПР в память о великом человеке, Основателе партии Владимире Жириновском

Во всех регионах страны желающие стать частью каманды партийцей и присоединиться к великому делу – работе на благо Родины, приодят в рамках общероссийского приема в ЛДПР в региональные отделения.

Стать членом ЛДПР просто: разделять политические взгляды партии, быть активным, небезразличным к судьбам простых людей, иметь искренее желание помогать.

Приглашаем жителей города в офис Севастопольского отделения ЛДПР на Большой Морской, 32 с понедельника по пятницу, с 10.00 до 17.00.

При себе надо иметь паспорт и две фотографии 3х4 на матовой бумаге.

Или можно заполнить анкету на официальном сайте ЛДПР.

Кристина Ветер