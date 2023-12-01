В Крыму от урагана погибли 5 человек

Сегодня на внеочередном заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством Министра МЧС России Александра Куренкова было доложено о последствиях, возникших после урагана в ночь на 27 ноября.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах, без электроэнергии находилось свыше 500 тысяч человек.

Пострадали 12 человек. При этом 5 человек погибли.

Произошло затопление 159 частных домов, 2 многоквартирных домов, 193 приусадебных участков, 60 дачных домов в трех муниципалитетах.

Зафиксировано 125 происшествий, связанных с ограничением теплоснабжения, 873 – с повреждением кровель зданий и сооружений.

Максимально пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в городах Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак, а также в приморских сельских населенных пунктах.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено более 3 тысяч человек и 350 единиц техники. Продолжает работу межведомственный оперативный штаб.

Из затопленных жилых домов уже в первые часы было эвакуировано 445 человек, из них 69 детей. В настоящее время в пунктах временного размещения остаются 53 человека, в том числе 6 детей. Все обеспечены в полном объеме горячим питанием.

На сегодняшнее утро без электроснабжения остается около 1600 абонентов (из них в Симферопольском районе – около 500). Подвоз воды населению организован, задействовано 25 единиц техники. Освобождено от воды 60 частных домов, 2 многоквартирных дома, 38 дачных домов, 83 приусадебных участка.

В республике продолжаются работы по устранению повреждений.

Ольга Сурикова