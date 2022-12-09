Почему молодежь Севастополя выбирает ЛДПР (фоторепортаж)

Все больше молодых севастопольцев выбирают ЛДПР. Корреспондент «Севкора» пообщалась с ребятами, которые недавно вступили в организацию, но уже влились в дружный коллектив и ведут активную работу.

Виктор Ирхин уже много лет занимается футболом, именно любовь к этому виду спорта и привела его в ряды Молодежной организации ЛДПР.

«В ЛДПР у меня появилась возможность реализовать себя в спорте. На базе молодежной организации мы создали футбольную команду и теперь побеждаем на городских соревнованиях!» — говорит Виктор.

Павел Разиньков совсем недавно вернулся с Донбасса, где работал волонтером. Павел полон решимости и дальше помогать людям как в Севастополе, так и на Донбассе:

«Я всегда хотел помогать людям, быть полезным. И молодежная организация ЛДПР дала мне такую возможность. Вместе с ребятами мы собираем гуманитарную помощь для наших бойцов на передовой и для переселенцев из недавно освобожденных областей. Мне повезло на протяжении месяца работать волонтером на Донбассе, это бесценный опыт».

А вот Анастасия Столярова очень творческая и разносторонняя девушка: увлекается искусством, любит заниматься организационной и партийной работой.

«Молодежка ЛДПР для меня – это возможность встретить друзей, единомышленников. Здесь много творческих интересных ребят. Мы устраиваем дискуссии, конференции, мастер-классы и просто весело проводим время», — делится своими впечатлениями от организации девушка.

Так получилось, что Анастасия не просто получила возможность заниматься любимых делом, вступив в партию, но и встретила свою любовь – помощника координатора СГО ЛДПР по работе с молодежью Бориса Этенко.

Сам молодой человек вот уже более года возглавляет Севастопольскую молодежную организацию, он мечтает о серьезной политической карьере, хочет посвятить себя служению стране и Севастополю.

«За время моего пребывания на этой должности удалось достичь многого: создан волонтерский штаб, молодежная команда по футболу, налажено сотрудничество с молодежным парламентом. Для меня быть в молодежной организации ЛДПР – это возможность выступать с законотворческой инициативой, сотрудничать с депутатским корпусом, реализовать себя в политике», — уверен Борис.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина