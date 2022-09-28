Меняйло: На границе с Грузией будут вручать повестки всем гражданам, подлежащим призыву

Глава РСО – Алания Сергей Меняйло в ближайшее время подпишет указ об ограничении доступа транспортных средств на территорию Северной Осетии. Такие решения обусловлены большим скоплением на территории республики транзитного транспорта и граждан, пытающихся пересечь государственную границу Российской Федерации и Грузии, говорится на официальном портале Республики.

Кроме того, на въездах в республику и на КПП «Верхний Ларс» организованы мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти. Задача опергрупп – в соответствии со списками Министерства обороны РФ вручать гражданам, подлежащим призыву, повестки. Меняйло подчеркнул, что теперь это будет касаться и граждан, которые стоят на воинском учете не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны.

«Вручение повестки не означает, что человека сразу везут на призывной пункт. Однако, каждый должен понимать, что, если он оказался в списке граждан, которые подлежат частичной мобилизации согласно Указу Президента РФ, что неявка в военкомат повлечет за собой последствия, прописанные в законе – вплоть до уголовной ответственности», — заявил глава Республики.

На въездах в республику и на КПП Верхний Ларс организованы мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти.

По информации Министерства внутренних дел РСО – Алания за сутки с 25 по 26 сентября 2022 г. через пункт пропуска «Верхний Ларс» на территорию Грузии въехало 10 808 граждан Российской Федерации. А с 26 по 27 сентября – 9440 человек. Весь транзитный транспорт проходит через Северную Осетию.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации.

Ольга Сурикова