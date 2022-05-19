Происшествия

В Крыму осудили подрядчика за гибель мужчины в котловане

19-05-2022
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Срок условный
В Белогорском районе на строительную площадку проник мужчина и упал в неогороженный котлован с водою. Подрядчик осужден за гибель человека, так как на объекте не были созданы безопасные условия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
 
Суд признал его виновным в нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, что повлекло по неосторожности смерть человека.

«В ночное время на территорию площадки беспрепятственно проник местный житель, который упал в котлован, наполненный водой, в результате чего от утопления наступила смерть последнего», — сообщает пресс-служба прокуратуры подробности произошедшего.

Подрядчика на 10 месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности ведения строительных работ. И на такой же срок осудили условно.

Напомним, в Севастополе при строительстве детского года в Нахимовском районе погиб рабочий. За его смерть ответят главы строительных компаний.

Ольга Сурикова

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