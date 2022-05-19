В Крыму осудили подрядчика за гибель мужчины в котловане

«В ночное время на территорию площадки беспрепятственно проник местный житель, который упал в котлован, наполненный водой, в результате чего от утопления наступила смерть последнего», — сообщает пресс-служба прокуратуры подробности произошедшего.

Подрядчика на 10 месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности ведения строительных работ. И на такой же срок осудили условно.

Напомним, в Севастополе при строительстве детского года в Нахимовском районе погиб рабочий. За его смерть ответят главы строительных компаний.

Ольга Сурикова