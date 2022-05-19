«Севэлектроавтотранс» выплатит травмированной пассажирке 150 тысяч рублей

Женщина получила перелом шейки левой лопатки

ГУПС «Севэлектроавтотранс им А.С. Круподерова» по решению суда выплатит местной жительнице 150 тыс. рублей за причиненный моральный и материальный вред.

«5 августа 2021 года в троллейбусе, следовавшем по маршруту «5 км Балаклавского шоссе – Бухта Камышовая», была травмирована пассажирка. В результате несчастного случая женщина получила перелом шейки левой лопатки, который относится к вреду средней тяжести», — сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Решение суда вступило в силу, теперь предприятие должно выплатить пенсионерке 150 тысяч рублей.

Напомним, в Севастополе во время проверки сотрудниками ГАИ городских автобусов были выявлены нарушения правил безопасной перевозки пассажиров.

Ольга Сурикова