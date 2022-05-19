Туристический кешбэк для туров по России вновь запустят летом

На «низкий» сезон

В России во второй половине лета начнутся продажи новых туров с кешбэком. Осуществить поездку по стране в рамках программы можно будет с 1 октября. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, сообщает правительственный портал Севастополя.

«Мы видим, что растет спрос на новые направления, на «низкий» сезон, формируется устойчивый тренд по поездкам не только в пиковые периоды, также мы видим популярность круизов — в частности, именно благодаря туристическому кешбэку», — отметила Догузова.

Она отметила, что сейчас действует программа возврата средств за путевки в детские лагеря. Продажи начались в ночь на 31 марта и продлятся до конца августа. Поехать в лагерь ребенок может с 1 мая до 30 сентября включительно.

«Севастопольские лагеря уже второй год принимают участие в программе, благодаря чему детский отдых становится доступнее в нашем регионе. Среди севастопольских лагерей участниками программы стали «Ласпи», «Горный» и «Алькадар»», — отметила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко.

Правила программы детского туристического кешбэка в этом сезоне остались прежними: родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы, затем в течение пяти дней получает на эту же карту кешбэк в размере 50 % от потраченных средств. Вернуть можно максимум 20 тысяч рублей.

В 2022 году на реализацию программы выделено 7,5 млрд рублей. Планируется, что в ее рамках отдохнуть в лагерях смогут не менее 450 тысяч детей — в прошлом году их было более 400 тысяч.

Всего по предварительному прогнозу Ростуризма программой туристического кешбэка в 2022 году воспользуются не менее 3,5 млн человек, а экономический эффект для регионов составит 100 млрд рублей. От Севастополя в этом году к программе кешбэка подключились 19 гостиниц и 9 туроператоров.

Напомним, в этом году продажи туров и путевок в рамках программы туристического кешбэка завершили досрочно 15 апреля в связи с высоким спросом на него и нехваткой средств.

Ольга Сурикова