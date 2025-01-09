«Парковка» для жителя Ялты обошлась в тысячу рублей

В Ялте сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, который нарушил правила дорожного движения.

В ходе мониторинга социальных сетей они заметили публикацию, в которой пользователи жаловались на водителя автобуса «КИНГЛОНГ Хайгер», который припарковался на тротуаре на улице Ленинградская.

После рассмотрения жалобы, полицейские установили личность водителя. Им оказался 60-летний местный житель. В отношении него был составлен административный протокол. Статья касается нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств на тротуаре.

Согласно закону, за данное нарушение водителю грозит штраф в размере одной тысячи рублей. Этот случай подчеркивает важность соблюдения правил дорожного движения для обеспечения безопасности пешеходов и улучшения городской инфраструктуры.

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Кристина Ветер