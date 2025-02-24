Севастополец из ревности жестоко убил знакомого из Ялты

Следкомом по Республике Крым и Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Севастополя.

По информации Следкома, мужчина подкараулил возле дома в поселке Массандра своего 67-летнего знакомого, к которому ревновал его же супругу. Вылив на него заранее приготовленную воспламененную горючую жидкость, он нанес ему удар ножом в тело и скрылся.

При этом пострадавший смог самостоятельно погасить пламя в местной речке и попросил соседей вызвать скорую. С ожогами лица, шеи, рук и тела, а также колото-резаной раной в поясничной области он был доставлен в больницу, где спустя месяц скончался от полученных травм.

Фигурант задержан и находится под стражей. Его ждет суд.

Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai