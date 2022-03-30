В Севастополе к концу года увеличат стоимость питания в школах

Рассчитывают на субсидию из госбюджета

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что на последнем селекторном совещании с центральными органами власти обсуждались вопросы по капитальному ремонту школ и обеспечению школьников горячим питанием. Об этом он написал в своем Telegram.

Так, губернатор напомнил, что в Севастополе в 2022 году должны отремонтировать 11 зданий в 6 школах. Уже в апреле строители приступят к работам. К озеленению и благоустройству территорий учебных заведений привлекут студенческие строительные отряды из 4 колледжей.

По словам главы города, к 2026 году планируется отремонтировать 71 здание в 40 школах Севастополя.

Одним из острых вопросов при обсуждении стала ситуация с питанием школьников.

«В Севастополе, в отличие от некоторых регионов все стабильно, поставщики не разрывают контракты и выполняют свои обязательства. Но в конце учебного года нам точно понадобится сделать перерасчет стоимости питания», — отметил Развожаев.

В связи с этим принято решение обратиться к правительству с предложением увеличить размер федеральной субсидии на эти цели.

Напомним, в Севастополе в рамках ФЦП к 2026 году планировалось отремонтировать все аварийные школы.

Ольга Сурикова