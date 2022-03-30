Аксенов о запрете РПЦ в Украине: Конец у богоборцев всегда одинаковый

Россия освобождает Украину от абсолютного зла

Глава Крыма Сергей Аксенов остро прокомментировал внесенный в Верховную раду Украины законопроект о запрете деятельности Украинской Православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества. Свое мнение он высказал в Telegram.

Аксенов отметил, что УПЦ является крупнейшей конфессией Украины.

«У кого-то еще остались сомнения, что Россия освобождает украинский народ от абсолютного зла? Оно выращено в идеологических лабораториях западных спецслужб, накачано ненавистью и вооружено до зубов, его цель – уничтожение наших общих ценностей, всего, что веками связывает наши народы, всего, что нам дорого», — заявил глава Крыма.

Он подчеркнул, что единственный выход в данной ситуации продолжать демилитаризацию, денацификацию в Украине.

«Конец у богоборцев всегда одинаковый – поражение и позор. Проверено историей», —заключил глава Крыма.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов ответил на угрозу украинского журналиста уничтожать русских детей.

Ольга Сурикова