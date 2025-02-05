В Крыму опровергли информацию об изъятии лодок и яхт для нужд волонтеров

В Крымский главк МЧС поступила информация о том, что в адрес граждан и организаций приходят электронные письма о временном изъятии лодок, яхт и других плавсредств для чистки моря.
«Данная информация не соответствует действительности и является провокацией! Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает: письма подобного содержания рассылаются с фейковых адресов.
Доверяйте только проверенным источникам информации», — призвали в чрезвычайном ведомстве.
Жителей призывают в случае поступления подозрительных звонков, писем и сообщений сообщать в правоохранительные органы.
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Ольга Сурикова