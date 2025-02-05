В Судаке задержали мужчину за убийство своей тещи

По горячим следам сотрудники полиции г. Судака задержали подозреваемого в убийстве тещи.

В полицию поступило сообщение от 44-летней жительницы с. Лесное, которая сообщила, что в ее дом через окно, выдавив стеклопакет, проник бывший супруг. Ранее у женщины с ним произошел конфликт. В результате мужчина нанес ей удар ножом в область шеи, но женщина смогла убежать и обратиться за помощью. В доме оставалась 72-летняя мать женщины.

Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия — они обнаружили труп женщины.

В течение часа убийца был задержан в том же селе. Им оказался 44-летний житель г. Феодосии. Полицейские изъяли у мужчины орудия преступления и 169 000 рублей, которые принадлежали пожилой женщине.