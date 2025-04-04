В керченской брынзе нашли опасные антибиотики

Россельхознадзор выявил нарушения в партии брынзы «Едим своё», произведенной на частной сыроварне в Керчи. Лабораторные анализы показали наличие в продукте запрещенных антибиотиков тетрациклиновой группы, представляющих опасность для потребителей.

Проверка проводилась 20 февраля, а уже 5 марта производителю было предписано снять всю партию с реализации. Сейчас устанавливаются причины попадания вредных веществ в продукцию. Предпринимателю грозит административная ответственность.

Специалисты рекомендуют воздержаться от употребления данной партии сыра. Покупатели могут вернуть продукт в магазины. О дальнейших мерах в отношении недобросовестного производителя будет сообщено дополнительно.

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Фото: Азово-Черноморское региональное управление Россельхознадзора.

Дмитрий Островский

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