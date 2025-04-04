На региональной конференции обсудили законодательные инициативы южных регионов

В Анапе стартовала XLII Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации, в рамках которой делегаты от региональных парламентов обсуждают законодательные инициативы и предложения, представляющие взаимный интерес по дальнейшему развитию субъектов Юга России.

В конференции принял участие заместитель Председателя Законодательного Собрания Севастополя Илья Журавлев.

Илья Журавлев представил инициативу по привлечению к ответственности владельцев транспортных средств с иностранными номерами за нарушения правил дорожного движения.

«Севастопольцы обратили внимание на пробел в законодательстве, связанный с автомобилями с иностранными номерами. Проблема в том, что в системе Госавтоинспекции нет информации о владельцах таких машин. Из-за этого даже если нарушитель зафиксирован на камеру, его не могут наказать, и это позволяет им избегать ответственности. Мы просим Правительство Российской Федерации установить общеобязательное правило по автоматическому внесению в ФИС ГИБДД-М данных о всех транспортных средствах с иностранными регистрационными знаками и их владельцах во время их нахождения в пунктах пропуска через государственную границу России. Это поможет лучше выявлять нарушения правил дорожного движения, снизить количество аварий и повысить безопасность на дорогах, а также воспитать у водителей машин с иностранными номерами ответственное отношение к соблюдению правил», — отметил Илья Журавлев.

Обращение получило поддержку коллег из других регионов Южного федерального округа.

По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Севастополя.