Суд наказал мужчину за нападение на подростка в севастопольском автобусе

В Севастополе суд обязал мужчину выплатить компенсацию подростку, которого он избил в автобусе, сообщает прокуратура Севастополя.

Местная жительница сообщила, что ее 14-летнего сына в общественном транспорте атаковал пассажир. Инцидент произошел на остановке «Центральный рынок» — подросток зашел в автобус № 84, где на него без серьезного повода набросился мужчина. Он схватил мальчика за футболку, ударил кулаком по лицу и локтем в грудь. Испуганный подросток испытал сильный стресс и боль.

За этот поступок нападавший привлечен к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои) и оштрафован на 5 тыс. рублей. Позже прокуратура подала иск о компенсации морального вреда, и суд постановил взыскать с мужчины еще 10 тысяч рублей в пользу пострадавшего.