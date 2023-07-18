В сквере у храма Петра и Павла нашли французскую черепицу, но не нашли «археологию»

При археологическом исследовании сквера у храма Петра и Павла в центре Севастополя нашли фрагменты французской черепицы и русско-французского кирпича.



Тем не менее, эксперты не обнаружили объекты археологии, подлежащие более пристальному исследованию. Об этом говорится в акте историко-культурной экспертизы результатов археологических исследований.

Такое заключение позволит благоустроить сквер без дополнительных исследований и мероприятий по сохранению археологических ценностей.

Также в акте рассказывается, что городские власти планируют отремонтировать в сквере.

Предполагается организация в сквере транзитной аллеи, прогулочного кольца, а также общая модернизация существующей тропиночной сети.

Кроме того, специалистами запланирован комплекс работ с лестницами и парапетами, включающий ручную очистку поверхностей, а также замену бетонных ступеней гранитными. Установка новой парковой мебели, обустройство системы орошения, видеонаблюдения, а также архитектурной подсветки.

На территории вокруг собора намерены высадить по 12 единиц вяза шершавого и багряника европейского, 34 штуки астильбы корейской и 26 штук астильбы Давида, 18 гортензий крупнолистных и 8 вечнозелёных кустарников бересклет.

При этом в отношении 6 белых акций, растущих на территории сквера, было принято решение о сносе: их возраст, судя по ведомости, варьируется от 25 до 60 лет, а высота от 5 до 12 метров.

Напомним, о том, что возникла необходимость провести археологические изыскания сквера, чтобы внести правки в предыдущий проект реконструкции общественного пространства, раскритикованный еще в 2019 году, рассказал и.о. вице-губернатора Евгений Горлов 13 июля.