В Крыму не намерены запрещать аборты

Решение частных клиник Крыма об отказе от абортов – важная общественная инициатива, которая была выдвинута без участия органов власти. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Он лично считает, что, если нет серьезных противопоказаний, то делать аборт необходимости нет. «В свою очередь, запрещать проведение абортов и каким-либо образом ограничивать личные свободы мы не собираемся», — подчеркнул он.

По его мнению, надо формировать общественную позицию, обеспечить организационные моменты в медицинских учреждениях, вести работу и с врачами, и с пациентами.

«Считаю, что в каждом случае нужен индивидуальный подход, необходимо искать баланс. В том числе давать соответствующую социальную рекламу, показывать, что аборт неприемлем по моральным причинам, что это вред и организму женщины, и обществу», — подчеркнул Аксенов.

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Ольга Сурикова