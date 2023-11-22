В Севастополе почти каждый пятый зарабатывает меньше 20 тыс. рублей

Севастополь на 52 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат, сообщают аналитики РИА-Рейтинг.

В нашем городе 18,1 % работающих жителей получают меньше 20 тыс. рублей, больше 100 тыс. рублей зарабатывают только 5,1 % горожан, а диапазон зарплат у большинства составляет 23-50 тыс. рублей.

Согласно Росстату, средняя зарплата с сентября 2022 по август 2023 года в России составила более 60 тысяч рублей в месяц, что на 13,7% больше, чем годом ранее. Безработица в августе достигла исторического минимума в 3%. Тем не менее, наблюдается значительная дифференциация по уровню зарплат, вызванная региональными особенностями.

Топ-10 регионов с высокими зарплатами остается неизменным, включая северные, дальневосточные регионы и Москву. Чукотский автономный округ сохраняет лидерство с долей работников, зарабатывающих более 100 тысяч рублей, составляющей 58,7%. Этот регион удерживает первую позицию с 2019 года. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ с 52,7% работников, получающих свыше 100 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает Магаданская область с результатом 47,6%. Ненецкий автономный округ и Москва занимают четвертое и пятое места, где более 100 тысяч рублей зарабатывают 42,5% и 39,3% работников соответственно.

Минимальный процент работников с высокой зарплатой в текущем рейтинге отмечается в Республике Калмыкия — всего 1,8%. Также в низкой части списка включены Республика Ингушетия (2,08%), Кабардино-Балкарская Республика (2,12%), Республика Дагестан (2,3%) и Чеченская Республика (2,3%).

Также среди последних десяти в списке входят следующие регионы: Республика Северная Осетия — Алания (2,4%), Кабардино-Балкарская Республика (2,4%), Республика Мордовия (2,7%), Ивановская область (2,9%) и Орловская область (3,1%). Таким образом, регионы с минимальной долей высокооплачиваемых работников в основном представлены южными национальными республиками и несколькими регионами центральной России.

Напомним, в Севастополе только 14, 6 % жителей получают выше среднего заработка по стране, а доля получающих две средние зарплаты составляет 3,7%.