В Крыму разыскивают краснокнижного тигра

Росприроднадзором ведутся поиски краснокнижного тигра на территории Республики Крым

В адрес Южного межрегионального управления Росприроднадзора поступили материалы свидетельствующие, что на территории Республики Крым был замечен краснокнижный тигр. Республика Крым не является естественным природным ареалом обитания амурского тигра и предположительно животное оказавшееся в дикой природе, ранее проживало в условиях неволи.

Управлением получено соответствующее разрешение на отлов краснокнижного животного и его передачу на временное содержание.

Любую информацию о местонахождении дикого животного, необходимо срочно сообщить в Южное межрегиональное управление Росприроднадзора по тел:

861 268-32-61, +7 918-060-01-87.

Фото иллюстративное