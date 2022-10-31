Аксенов озвучил перечень объектов в Крыму, которые будут национализированы

Глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение по национализации находящегося на территории Республики Крым имущества ряда организаций и физических лиц, связанных с киевским режимом.

«Соответствующее решение будет подписано мной завтра, документы направим в Госсовет республики. Зарабатывать в Крыму враги России не будут, это принципиальная позиция», — заявил он 31 октября.

Аксенов отметил, перечень объектов, подлежащих национализации, составлен по итогам работы специальной антитеррористической комиссии. В собственность Республики Крым переходит имущество ООО «РусЛайн Ко», (арендатор ООО «НОВАЦЕНТР К», ООО «МОДУЛЬ ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», ОАО «Судостроительный завод «Залив».

«Трудовые коллективы остаются на местах, сокращений не планируется. Исключение могут составлять уполномоченные представители акционеров, которые выполняли волю своих киевских руководителей», — подчеркнул глава Республики.

Сергей Аксенов уже анонсировал, что под национализацию попадет и элитная вилла президента Украины Владимира Зеленского, оформленная на его жену — Елену, в Ливадии.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственный совет Крыма подготовил проект федерального закона о внесении поправок в Гражданский кодекс о принудительном изъятии имущества у иностранцев, совершивших недружественные действия в отношении России.

Ольга Сурикова