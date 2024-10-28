Предпринимателей Севастополя приглашают пройти курсы повышения квалификации

Открыт набор на курс повышения квалификации на тему «Налоги и налогообложение 2025 года (ОСН и УСН)»

В условиях постоянных изменений в налоговом законодательстве важно быть в курсе актуальных нововведений и изменений, которые вступят в силу в 2025 году.

Мы поможем вам разобраться в ключевых аспектах налогообложения и подготовиться к изменениям.

В программе:

— изменения ставок налогов в 2025 году в г. Севастополе;

— отражение НДС при УСН в программе 1С с 01.01.2025;

— ведение раздельного учета по гособоронзаказу в 1С (при незавершенном производстве);

— подготовка к годовому отчету, проведение инвентаризации;

— изменения в учетную политику на 2025 год.

Спикер — доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Севастопольского государственного университета Наталья Вохмянина (имеет международные сертификаты: ДипИФР, Налогообложение в РФ).

Важно!

Пройти обучение могут представители субъектов малого и среднего предпринимательства: индивидуальные предприниматели и организации, соответствующие следующим критериям:

— Зарегистрированные в городе Севастополе

— Ведущие бизнес более года с даты государственной регистрации

— Прошедшие предварительную оценку количественных и качественных показателей деятельности (прескоринг). Подробности по телефону горячей линии: +7 (8692) 22-92-92

— Имеющие высшее или среднее профессиональное образование

— Зарегистрированные на Цифровой платформе МСП (https://мсп.рф/)

Формат мероприятия: очно, в центре «Мой Бизнес»

Время и дата: 11-15 ноября, 14:00 — 18:00.

Регистрация по ссылке: https://clck.ru/3DkPwh

Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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