В Крыму на море ожидаются двухметровые волны 

Крым
20-06-2025

Сегодня Крыму ожидаются двухметровые волны в Черном море. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Утром и днем прогнозируют западный и северный ветер со скоростью 12-17 м/с.

Высота волн на Черном море будет достигать 1,3-2 метров, а на Азовском – 1,3-1,5.

Днем при грозах над Керченским проливом ожидается шквалистый ветер со скоростью 15-20 м/с. Там прогнозируют волны высотой 1,3-1,5 метра.

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Фото создано благодаря shedevrum.ai