В Севастополе запрещено посещение лесов

С 19 июня введен запрет на посещение лесов из-за высокой пожароопасности.
Ограничения действуют до 9 июля.
Разрешен отдых только в специальных оборудованных местах:
— Урочища «Торопова Дача», «Аязьма», «Турецкая поляна»
— Пляжные зоны «Золотой пляж», «Ближний пляж»
— Места отдыха «Алсу», «Узунджа», «Парк 35-летия Победы», «III Кордон».
Большая севастопольская тропа закрыта, кроме участка от Балаклавы до урочища «Аязьма».
Проезд через лес разрешен только к домам и дачам. Служебный транспорт экологических и спасательных служб может передвигаться без ограничений.
Полный запрет на:
• Любые виды открытого огня вне разрешенных зон
• Запуск фейерверков и сжигание мусора
• Организацию палаточных лагерей
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Ольга Сурикова