На побережье Крыма температура воды в море упала до +14 °C

Такое природное явление называется апвеллинг — когда холодные глубинные воды поднимаются к поверхности. Это временное и абсолютно нормальное явление для Чёрного моря, вызванное западными ветрами, и обычно длится от пары дней до недели (правда, в 2003 году было аж 45 дней).

Гидрологи уверяют: уже в ближайшие дни, как только ветер стихнет, температура у побережья поднимется до комфортных +22…+23 °C — в центре моря как раз такая температура.

Могут порадоваться только севастопольцы — здесь вода остаётся тёплой даже во время «низовки». Сейчас она держится на уровне +21°C.

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Фото создано благодаря shedevrum.ai