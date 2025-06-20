Путин может стать героем «Простоквашино»

Появление персонажа президента РФ Владимира Путина в популярном мультсериале «Простоквашино» может стать «мягкой силой» для продвижения России и ее культуры в мире, рассказала председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, выступая на сессии ПМЭФ «Сделано в России».

Она подчеркнула, что такой персонаж в мультфильме обязательно появится.

«Наш Матроскин, а теперь, по совету Майкла, там еще должен появиться президент, в «Простоквашине» — он должен там приехать, мы его нарисуем. И на самом деле это, конечно, станет самой популярной «мягкой силой», которая может быть тогда где угодно. Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт для продвижения нашей страны и нашей культуры», — заявила глава киностудии.

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Ольга Сурикова