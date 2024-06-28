Следком проверить информацию из соцсетей о получении травмы ребенком от животного в Судаке 

Следователи проверяют обстоятельства получения ребенком травм на набережной Судака.
По информации очевидцев, «фотографы» пытались посадить обезьяну на плечо мальчику, животное укусило ребенка за ухо.
Глава Следкома по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил установить личность этого фотографа, дав оценку его действиям на предмет оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также в целом — законность ведения деятельности, связанной с эксплуатацией животных.
Напомним, ранее сообщалось, что у водопада Учан-Су у нелегальных фотографов изъяли сову.
Ольга Сурикова
Фото из соцсетей