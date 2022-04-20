Дороги Севастополя стали опаснее от пьяных мотоциклистов и мопедистов

С приходом весны двухколесного транспорта стало больше на дорогах

В Севастополе сотрудники ГИБДД проводят мероприятия по выявлению водителей двухколесного транспорта, нарушающих требования ПДД.

В прошедшее воскресенье было привлечено к административной ответственности пять водителей мототранспорта за различные нарушения дорожных правил, в том числе управление транспортным средством без мотошлема, отсутствие регистрации в установленном порядке и страхового полиса.

Также на улице Охотская автоинспекторами был остановлен водитель 1987 года рождения, который управлял мопедом «Suzuki» в пьяном виде и при этом от медицинского освидетельствования отказался.

При проверке выяснилось, что данный водитель уже был лишен права управления за нетрезвое вождение. У него еще было изъято порошкообразное вещество синтетического происхождении. Его транспортное средство эвакуировано на штрафплощадку, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

На улице Индустриальная полицейскими был остановлен еще один пьяный водитель, теперь за рулем мотоцикла «Honda». На мотоциклиста составлен протокол, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.

Ведомством отмечается, что с начала текущего года на дорогах города произошло 6 ДТП с участием мототранспорта, из них 3 столкновения, 2 наезда на пешеходов и 1 опрокидывание, в которых травмированы 6 человек.

Напомним, в Севастополе часто происходят ДТП, в которых погибают мотоциклисты.

Ольга Сурикова