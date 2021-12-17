В Крыму курсирует Новогодний поезд

С Дедом Морозом и подарками

В Крыму 17 декабря в свой первый Новогодний рейс по маршруту Симферополь – Евпатория-Курорт отправился Новогодний поезд.

Пассажиров поздравляли Дед Мороз и Снегурочка, была подготовлена развлекательная программа и подарки. Сам поезд внутри и снаружи украшен по-новогоднему, говорится в соцсети Крымской железной дороги.

«Концепция новогоднего поезда разработана для создания праздничной атмосферы на полуострове для жителей и отдыхающих. Наш праздничный состав доставит хорошее настроение не только пассажирам, которые отправятся по маршруту на борту, но и всем, кто увидит этот поезд – состав украшен зимним орнаментом внутри и снаружи», — отметил генеральный директор компании ЮППК Алексей Ильиных

Поезд оснащен современным WI-FI оборудованием с бесплатным доступом к сети интернет и развлекательному порталу с новостным, развлекательным, туристическим разделами.

Одними из первых пассажиров стала группа детей Крымской Республиканской Общественной организации родителей детей-инвалидов «РОСТ». Также праздничная программа была подготовлена и по прибытию в здании ЖД-вокзала Евпатория-Курорт. Пассажиров ждала ёлка, Дед Мороз и анимационная программа.

Ольга Сурикова