В Севастополе заведено 7 уголовных дел за нарушения в сфере оплаты труда

Негативная тенденция сохраняется

Прокуратурой Севастополя за 10 месяцев текущего года пресечено почти 300 нарушений закона в сфере оплаты труда.

Также за указанный период, по информации пресс-службы ведомства, принесено 10 протестов, в суд направлено 94 исковых заявления, внесено 81 представление, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 42 лица.

Кроме того, к административной ответственности привлечено 33 правонарушителя.

«О недопустимости нарушений трудового законодательства предостережено 23 работодателя, для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 8 постановлений, по которым возбуждено 7 уголовных дел», — добавили в ведомстве.

Благодаря вмешательству прокуратуры выплачены долги по зарплате на 26 предприятиях на общую сумму более 18,3 млн рублей.

«Вместе с тем, анализ состояния законности в регионе подтвердил сохранение негативных тенденций на рынке труда, требующих принятия дополнительных мер», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что только «Рыбоконсервный комбинат «Аквамарин» накопил задолженность по заработной плате в размере 2,3 млн рублей перед 97 работниками.

Ольга Сурикова