В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение

МЧС России предупредило о надвигающейся непогоде на территории Крыма и Севастополя. На 17 мая по региону объявлено штормовое предупреждение.
Согласно данным синоптиков, в пятницу на полуострове ожидаются дожди, местами сильные, а также грозы. Ветер усилится до 15–20 метров в секунду, местами возможны порывы до 25 м/с.
В Севастополе ночью и утром пройдут осадки, днём ожидается дождь и шквалистый ветер юго-западного направления. Температура воздуха составит от +14 до +16° ночью и от +21 до +23° днём.
Спасатели напоминают об основных правилах безопасности при сильном ветре:
— избегать нахождения под деревьями и рядом с неустойчивыми конструкциями;
— держаться подальше от фасадов зданий, рекламных щитов и опор линий электропередачи;
— отказаться от морских прогулок и походов в горы;
— быть особенно внимательными за рулём.
Кроме того, в западных, центральных и восточных районах Крыма с 16 по 19 мая сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Жителей и гостей региона просят соблюдать меры предосторожности и при необходимости обращаться в экстренные службы по номеру 101.
Дмитрий Островский