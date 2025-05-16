В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение

МЧС России предупредило о надвигающейся непогоде на территории Крыма и Севастополя. На 17 мая по региону объявлено штормовое предупреждение.

Согласно данным синоптиков, в пятницу на полуострове ожидаются дожди, местами сильные, а также грозы. Ветер усилится до 15–20 метров в секунду, местами возможны порывы до 25 м/с.

В Севастополе ночью и утром пройдут осадки, днём ожидается дождь и шквалистый ветер юго-западного направления. Температура воздуха составит от +14 до +16° ночью и от +21 до +23° днём.

Спасатели напоминают об основных правилах безопасности при сильном ветре:



— избегать нахождения под деревьями и рядом с неустойчивыми конструкциями;



— держаться подальше от фасадов зданий, рекламных щитов и опор линий электропередачи;



— отказаться от морских прогулок и походов в горы;



— быть особенно внимательными за рулём.

Кроме того, в западных, центральных и восточных районах Крыма с 16 по 19 мая сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Жителей и гостей региона просят соблюдать меры предосторожности и при необходимости обращаться в экстренные службы по номеру 101.

Дмитрий Островский

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