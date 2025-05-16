К лету готовы не все: только 75% пляжей Севастополя подали документы

В Севастополе продолжается подготовка к летнему курортному сезону. На сегодняшний день только 20 из 26 пляжей, которые планируется открыть, подали необходимые документы в Государственную инспекцию по маломерным судам МЧС. Это около 75% от общего числа официальных пляжных территорий.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства, сейчас идёт этап лабораторных исследований воды и почвы. На некоторых пляжах уже проведено обследование дна, обучены спасатели, получены санитарные заключения. Однако финальные приготовления — установка зонтов, шезлонгов, оборудования для маломобильных и выделение безопасных зон купания — в большинстве случаев ещё впереди.

Проверка пляжа «Солнечный», прошедшая в пятницу, показала, что его готовность составляет примерно 70%. По словам заместителя начальника управления благоустройства Артура Умарова, основные работы будут завершены ближе к старту сезона. Планируется установить пандус, зонировать пространство и улучшить инфраструктуру.

В этом году в списке официальных пляжей значатся 26 объектов — на один меньше, чем в прошлом сезоне. Пляж «Золотой» исключён из перечня. В апреле операторы получили уведомление из департамента о том, что объект не будет открыт. Причины в документе не указаны, но, по информации источников, речь может идти об отсутствии управляющей организации и необходимой инфраструктуры.

В число пляжей, готовящихся к открытию, входят «Парк Победы», «Учкуевка», «Омега», «Серебряный», «Яшмовый», «Мыс Хрустальный» и другие. Власти заверяют, что к началу сезона все они будут готовы, однако пока значительная часть объектов всё ещё находится на стадии подготовки и оформления документов.

Напомним, В список официальных пляжей Севастополя в 2025 году вошли 26 пляжей:

«Андреевка», «Наш Парус», «Звездный берег», «Орловка-1», «Вязовая роща», «Нахимовец», «Любимовка-2», пансионат «Радость», «Любимовка», ДОЛ «Алькадар», СОЛ «Горизонт», «Учкуевка», «Ушакова балка», «Солнечный», «Песочная бухта», «Песочный», «Аквамарин», «Парк Победы», «Омега», «Солдатский», «Яшмовый», «Серебряный», ДОЛ «Ласпи», «Дельфин», пансионат «Изумруд» и «Мыс Хрустальный».

Дмитрий Островский

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