Карты банка ПСБ получили более 11 000 граждан РФ — жителей Республики Абхазия

16 мая 2025 года — Дебетовые карты ПСБ в Республике Абхазия менее чем за месяц оформили более 11 000 ее жителей — пенсионеров с российским гражданством. Это более 50% от проживающих в республике пенсионеров с гражданством РФ.

Старт выдачи карт ПСБ с 18 апреля позволил пенсионерам, постоянно проживающим на территории Абхазии, оформлять их в республике без необходимости выезда за ее пределы. На карты будут производиться зачисления пенсионных и социальных выплат от Социального фонда России.

Карта моментальная — клиент получает ее в течение 20 минут. Для удобства жителей оформление осуществляется по предварительной записи по бесплатной телефонной линии 4444. Клиент может выбрать удобное ему время и отделение Сберегательного банка Республики Абхазия, учредителем и единственным акционером которого является Национальный банк Республики Абхазия.

Для консультации на месте работают представители ПСБ. В самом отделении необходимо предъявить паспорт РФ или заграничный паспорт РФ. Лицам, не достигшим пенсионного возраста, но уже получающим пенсию — дополнительно предоставить документ, подтверждающий право на соответствующие выплаты.

Для обслуживания маломобильных пожилых людей организована работа специальных выездных групп, доставляющих карты сразу им домой ежедневно, кроме воскресенья.

В среднем ежедневно ПСБ выдает около 700-800 карт в 10 населенных пунктах республики. Оформление карт ПСБ доступно в 12 отделениях Сбербанка Абхазии по адресам:

г. Сухум, ул. Эшба, 167

г. Сухум, Проспект Аиааира, 84

г. Сухум, ул. Лакоба, 4

г. Гагра, ул. Абазгаа, 55/4

п. Пицунда, ул. Гицба, 3

с. Цандрипш, ул. Октябрьская, 242

п. Бзыпта, ул. Лакоба, 10

г. Гудаута, ул. Чачба, 3

г. Новый Афон, ул. Харазия, д.2

п. Агудзера, пр. Курчатова, 27

г. Очамчыра, ул. Б.В. Шинкуба, 97

г. Ткуарчал, ул. Апсилов, 5

При возникновении вопросов по обслуживанию банковской карты ПСБ необходимо обращаться по номеру 4444 (звонки принимаются круглосуточно, номер доступен для звонков с мобильного телефона с территории Республики Абхазия), с территории РФ можно звонить по номеру 8 800 333 03 03.

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