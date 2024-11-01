Где не будет света в Севастополе 2 ноября — список адресов

2 ноября запланировано отключение света в разных районах Севастополя. «Севкор» публикует полный список, где именно не будет света в этот день.

с 11:00 до 15:00

с. Гончарное

ул. Дружная, 36-А,36-Б,32-А,32,36,23,2-28(чет),1-21(нечет),кад.1735;

ул. Кичигина, 4-В,4-Б,4-А,4-14(чет),15;

ул. Механическая, 6-А,4-А,2-4(чет),1-11(нечет);

ул. Мягкого, 4-6(чет),16,19-23(нечет);

ул. Резервная, 2-20(чет),1-19(нечет);

пер. Сельский, 2-4(чет),1-5(нечет),2-А;

ул. Молодежная, 2-22(чет),3-11(нечет);

ул. Шарикова, 2-А,2-4(чет),14,1702,7-9(нечет),1703.

с. Полюшко

ул. Евпаторийская, 1-А,3-13(нечет);

ул. Луговая, 48-72(чет),45-77(нечет);

ул. Садовая, 51-А,9-Б,7-А,1-77(нечет),26-А,2-72(чет);

ул. Сумская, 54-А,30-80(чет),27-77(нечет0,1879;

ул. Гагарина, 30-А,2-54(чет),1-49(нечет),3-А;

ул. Виноградная, 50-76(чет),45-71(нечет).

р-н Северной стороны

Площадь Кролевецкого, 1,16;

ул. Кудюрова, 14-20(чет),11-21(нечет);

ул. Надежды Краевой, 1-15(нечет),48/4,16,42-48(чет);

ул. Циолковского, 4-6(чет);

ул. Челюскинцев, 32-А,32-Б,34-А,34-Б,34-В,36-В,32-36(чет);

ул. Кольская, 5-7(нечет);

ул. Леваневского, 35;

ул. Надежды Краевой, 5-А.

с 09:00 до 17:00

с. Орловка

СНТ «Чайка», 111;

ул. Вишневая, 16;

СНТ «Чайка-1», 2, 12, 16, 24-32(чет), 44, 52, 56 , 6, 119-А, 13, 23-25(нечет), 29, 53-55(нечет), 67, 79, 111;

Качинское шоссе, 36/55,36/47,36/96,36/134,36/10,36/193,36/95.

с 09:00 до 17:00 на 1- 1,5 часа

Монастырское шоссе, 59/22,248,59/4-А,59/19-А,59/19,59/22-А,5;

СНТ «Троллейбусник -1», 28,54,112,120,1052,17,27-29(нечет),33,45,59,77,117,121.

СНТ «Гераклея-2», 37.

ул. Днепровская, 42-А, 2, 26-30(чет), 36, 42, 122, 334, 608, 3, 11, 15, 21, 31, 35, 47-49(нечет), 53, 155;

СНТ «Рябинушка», 28-А,52-А,32,38,340,752,35-А,1,9,15,19,29,39,329,339,7.

пер. Перекомский, 23;

ул. Ревякина, 22-А,24,5-А,7-Б,5-15(нечет);

ул. Подольцева, 21-45(нечет).

СНТ «Декоративное», 2-8(чет),20,44,226,1054-1056(чет),1,4,9,13,39,425;

СНТ «Специалист», 4,1160,1161;

СНТ «Кипарис», 42,226,7-А.

СНТ «Фрегат», 134-А,112-А,4-12(чет),20-22(чет),28,34,4,113-А, 87-А, 9-19(нечет), 23, 29-31(нечет), 35, 41.

п. Любимовка

ул. Новая, 10-А,10-12(чет),9-А,5-29(нечет),43-61(нечет);

ул. Федоровская, 36-70(чет),47-49(нечет),2251,442,680,439,445,659;

ул. Летчика Старикова, 1222;

пер. Пушкарский, 2-Б,4/1,4-А,6-18(чет),26,864,1-17(нечет);

пер. Южногородский, 2-10(чет),5-А;

ул. Южногородская, 30;

ул. Летчика Денисова, 27-29,35,39;

ул. 2-я линия, 106/147,106/142, 106/285-А, 106/, 39/9, 39/5, 106/253, 106/311-А, 10, 106/114, 106/142, 40/10-А, 106/40, 63-А, 49-А, 47-А, 39/10, 40/9, 39/1;

ул. 1-я линия, 36,770,922,35-37(нечет),47;

проезд Федоровский, 402.

ЗАО «Софьи Перовской», 232,252,266,526,167,213,240,257-259(нечет),269,481.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер