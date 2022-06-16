Скончался севастопольский ветеран, участник войны с Японией

Уволился в звании полковника

В Севастополе скончался ветеран, участник Великой Отечественной войны и войны с Японией — Александр Иванович Силантьев.

11 апреля этого года он отметил 100-летний юбилей, написал в своем Telegram губернатор Михаил Развожаев.

Развожаев рассказал, что Александр Силантьев в составе авиационного отряда участвовал в отражении 188 японских обстрелов российской границы. В сентябре 1945 года после окончательной капитуляции Японии, был демобилизован.

В январе 1952 года вновь призвался на военную службу в качестве инструктора политотдела 527-й истребительской авиадивизии Черноморского флота. Уволился в запас в 1968 году в звании полковника. Затем Александр Иванович более 35-и лет трудился в рыбопромышленном объединении «Атлантика».

Губернатор выразил соболезнования родным и близким Александра Ивановича.

Ольга Сурикова