Аксенов поручил готовиться к национализации украинской собственности в Крыму

Под национализацию попадет и квартира Зеленского в Ливадии

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил разработать проект федерального закона о национализации всего имущества, которое принадлежит украинским олигархам, политикам, государственным деятелям, и которое находится на территории Российский Федерации. Об этом он написал в своем Telegram.

Законопроект должен быть разработан до понедельника, 4 апреля, после чего будет направлен в Госдуму.

«Хочу сказать, что в Крыму никто из украинских жуликов переоформить свое имущество уже не сможет. Отработка списков завершится на этой неделе, республиканский законодательный акт будет принят крымским парламентом через неделю. Соответственно, будут приняты решения о национализации», — заявил Аксенов.

Он отметил, что данная мера станет ответом на принятый Верховной Радой закон о национализации российской собственности на Украине, а также внесенный в Раду законопроект о запрете Русской Православной церкви и конфискации ее имущества на территории Украины.

В свою очередь, глава Крыма поручил разработать проект федерального закона о запрете православной церкви Украины.

Сергей Аксенов уже рассказывал, что в Ливадии находится элитная квартира, которая оформлена на жену Зеленского Елену. Счета по коммунальным платежам оплачиваются при этом регулярно.

Ольга Сурикова