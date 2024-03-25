В Крыму ФСБ задержала подрядчика и чиновника за воровство на строительстве ФОКа

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении трех участников мошеннической схемы по воровству 14 млн рублей на строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Перово.

Как сообщают пресс-службы крымской полиции и ФСБ, хищение произошло в 2022 году 49-летним генеральным директором и 47-летним финансовым директором строительной организации, подкупившими сотрудника стройнадзора из федеральной службы.

Подозреваемые вносили в акты приемки недостоверные сведения об объемах выполненных работ. В период предварительного следствия один из фигурантов скрылся и объявлен в международный розыск. Остальным светит 10 лет за мошенничество.

Напомним, Севнаследие проиграло суд о запрете застройки территории в районе горы Аскети.